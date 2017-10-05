الجبير: علاقات السعودية مع روسيا تشهد تحولاً تاريخياً

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس إن علاقات السعودية مع روسيا تشهد تحولا تاريخيا، وهناك حرص على تكثيف التعاون السعودي-الروسي لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن المباحثات مع المسؤولين الروس كانت إيجابية جدا وبناءة.

مؤكدا في السياق ذاته التمسك باحترام سيادة الدول والقانون الدولي ومبدأ عدم التدخل.

وبخصوص الملف السوري أشار الجبير إلى التعاون مع روسيا لتوحيد المعارضة السورية وتوسيع نطاقها للمشاركة في المباحثات.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على العمل لرفع الشراكة الروسية-السعودية إلى مستوى نوعي جديد.

وأضاف لافروف، أن بلاده ترغب في تطوير التعاون مع السعودية في مجالي الفضاء والطاقة النووية. وأردف أن هناك تفاهما مشتركا مع السعودية على مكافحة الإرهاب.

وعن الملف السوري أكد لافروف أن موسكو تدعم موقف الرياض لتوحيد جهود المعارضة السورية.