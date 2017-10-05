تحرير مركز قضاء الحويجة

سيطرت القوات العراقية، أمس، على قضاء الحويجة بالكامل، بعد اقتحام مركز القضاء، ومباشرة عمليات تطهيره من محاور عدة. وقال بيان عسكري إن قوات الجيش والشرطة والقطعات الساندة سيطرت على مركز قضاء الحويجة بالكامل، مشيرةً إلى أن القوات تمكنت من فرض سيطرتها بعد تنفيذ عملية تمويه والتفاف مباغت على عناصر تنظيم داعش.



وعرض التلفزيون العراقي لقطات حية تُظهر المنطقة بينما يغطيها الدخان الأسود الكثيف المتصاعد من آبار النفط التي أشعلها الإرهابيون وسيلةً لتفادي الضربات الجوية.

وقال قائد عسكري إنه بعد سبع ساعات من بدء العملية، دخلت القوات في مركبات مدرعة وتحت غطاء من طائرات هليكوبتر إلى حي العسكري وحي النداء من الجانب الغربي للمدينة.

وأفاد قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله بأن قوات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي اقتحمت مركز قضاء الحويجة، وكبّدت العدو خسائر في الأرواح والمعدات. وفي وقت سابق، قال يار الله إن قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع شرعت في تنفيذ عملية واسعة لتحرير مركز قضاء الحويجة وناحية الرياض والقرى والمناطق المحيطة بها.

من جهته، كان قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد جودت، أعلن انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات تحرير الحويجة تحت قصف مدفعي وصاروخي موجّه لمقرات التنظيم في البلدة.

وجاء في بيان أن الشرطة الاتحادية دفعت وحدات مغاوير النخبة والفرقة الآلية وألوية القناصين والطائرات المسيرة، مسنودةً بقوات الحشد الشعبي، من منطقة التمركز شمال غرب الحويجة. وقال جودت إن قوات الشرطة الاتحادية تحركت باتجاه أهدافها المرسومة، حيث تسعى لاستعادة السيطرة على سبع مناطق رئيسة في القضاء و12 هدفاً حيوياً.