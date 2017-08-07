تضييق الخناق على «القاعدة» في شبوة

ضيقت قوات النخبة اليمنية التي تلقت تدريباً إماراتياً متقدماً، الخناق على تنظيم «القاعدة» في مختلف مديريات محافظة شبوة، مواصلة انتشارها بمختلف بقاع المحافظة وأمنت القوات الطريق الدولي «عبر العتق» الذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية، بعد انتشار ظاهرة الهجمات المسلحة على سالكيه من قبل اللصوص وبعض منسوبي المليشيات الانقلابية المندسين. ووسعت قوات النخبة بدعم ومشاركة قوات إماراتية وبحرينية وأميركية، من انتشارها الكثيف في شبوة وسط ترحيب شعبي واسع.

إلى ذلك، واصلت الإمارات دعمها التنموي والإنساني لليمن بافتتاح، أمس، المرحلة الثانية من المباني التي تم ترميمها وإعادة إعمارها من قبل جمعية الهلال الأحمر الإماراتي بمدينة المخا بمحافظة تعز.

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