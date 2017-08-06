ثلثا الأميركيين يربطون أزمة قطر بدعم الدوحة للإرهاب

أظهر استطلاع للرأي أن 67 في المائة من الأميركيين، أي ما يعادل الثلثين، يربطون الأزمة القطرية في أذهانهم بالاتهامات الموجهة إلى قطر بدعم الإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها.

وخلص استطلاع "عرب نيوز/يوغوف"، إلى أن 27 في المائة فقط من الأميركيين يعتبرون قطر حليفة للولايات المتحدة.

وكشف الاستطلاع، الذي أجري في يوليو وشمل ألفين و263 شخصا، أميركيا مقيما في الولايات المتحدة، أن 31 في المائة من الأميركيين يعتبرون قطر دولة عدوة لبلادهم.

وأبدى 20 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، الذي أجري بالتعاون بين صحيفة "عرب نيوز" السعودية وشركة YouGov الدولية المتخصصة في أبحاث استطلاع الرأي، قناعتهم بأنه لا بد من نقل قاعدة العديد العسكرية الأميركية من قطر إلى دولة أخرى.

وأظهر الاستطلاع أن 49 في المائة من الأميركيين غير متأكدين حاليا إذا ما كان من الأفضل بقاء قاعدة العيديد التي تستضيف أكثر من 11 ألف جندي أميركي في قطر.

وفيما يتعلق بقناة "الجزيرة" القطرية، رأى واحد من بين كل أربعة شاركوا في الاستطلاع، أن للقناة تأثيرا سلبيا على صورة الولايات المتحدة في الخارج.

واتفق 44 في المائة من الأميركيين على اعتبار قناة "الجزيرة" منصة لبث محتوى التنظيمات الإرهابية المرتبطة بأسامة بن لادن، في حين لم يوافق على ذلك 18 في المائة فقط.