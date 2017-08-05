الحوثيون يستغلون محيط مقار أممية لأغراض عسكرية

رصدت قوات التحالف عدداً من العربات والناقلات تستخدمها ميليشيات الحوثي المسلحة والقوات الموالية للرئيس المخلوع لدعم خطوط الإمداد، حيث رصدت تحركات أفراد المليشيات والحرس الجمهوري بأسلحتهم وعتادهم وعرباتهم العسكرية في محيط منشأة تابعة لإحدى منظمات الأمم المتحدة في ضواحي صعدة والحدبة مستغلين في ذلك ما تتمتع به المنشأة من حماية خاصة بحسب القانون الدولي بعدم الاستهداف من قبل قوات التحالف كما رصدت أيضا وجود ورش ومستودعات خاصة بالانقلابيين في الموقع نفسه.

وبحسب المصدر فقد قام التحالف بمراقبة المواقع بواسطة الأقمار الاصطناعية والتصوير الجوي والميداني لتثبت قيام القوات الانقلابية باستغلال المواقع المحيطة لمباني ومقرات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية واستخدامها للعمليات القتالية، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي الانساني.