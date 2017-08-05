هزائم الإرهاب تصيب قطر بالهستيريا

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فشلت المراوغة القطرية في مجلس الأمن الدولي للطعن في جهود الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بعد أن قوبلت الشكوى القطرية ضد الدور المصري الفاعل على الصعيد الدولي بالإهمال، حيث تترأس مصر دورة الشهر الجاري لمجلس الأمن، في ظل نوبة جنون قطرية إثر الهزائم المتلاحقة للإرهاب في المنطقة.



ووجه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن، ليتم إصداره كوثيقة من وثائق مجلس الأمن، رداً على الاتهامات القطرية لمصر. وقال إن تحرك مصر وشركائها جاء بعد معاناة المنطقة من دعم قطر للإرهاب.

وتنال الخطوات العملية للدول الداعية لمكافحة الإرهاب إشادات واسعة دولياً، وفي هذا الإطار، أشاد كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أنه دمر «الإخوان»، وأنقذ مصر من توجه متشدد جداً، وهي شهادة من أحد أرفع مسؤولي الإدارة الأميركية توضح حجم التهديدات الإرهابية التي تتصدى لها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.



وضمن انكشاف الأكاذيب القطرية، استكملت وزارة شؤون الحج في السعودية تجهيز مخيم الحجاج القطريين ووفرت كل المتطلبات الخدمية لتيسير أداء المناسك للحجاج القطريين الذين يواجهون عوائق في أدائهم المناسك هذا العام، بسبب إغلاق السلطات القطرية باب التسجيل، وكذلك إطلاقها جملة من الأكاذيب حول خطر مزعوم يواجههم خلال الحج.



وشدد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد على أن من ثوابت المملكة إبعادَ الحج عن أي تشويش خاصة دعوات «تسييس الحج»، مؤكداً أن سياسة السعودية، منذ إنشائها، تشدد على أن الحج والديار المقدسة ليسا ميداناً للعصبيات المذهبية أو منابر سياسية.



وهاجمت الأندية الأوروبية قطر بعد ثبوت تمويلها لصفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان رسمياً أمس بعقد مدته 5 مواسم، واعتبرت أن مال الدوحة الفاسد يدمر الكرة العالمية ويخرق قوانينها حيث كسرت كل قواعد اللعب النظيف.

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