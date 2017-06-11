ملك البحرين يصدر أمرا بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية

أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين أمرا ملكيا بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية وذلك تقديرا للشعب القطري الشقيق.

وذكرت وكالة أنباء البحرين انه إلحاقا ببيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر والإجراءات المتخذة تجاهها نتيجة لتماديها في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين ، فقد صدر أمر ملكي سامي عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين ، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية وذلك تقديرا للشعب القطري الشقيق ، والذي يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين .

وقد خصصت وزارة الداخلية البحرينية ، هاتف رقم 0097317399821 لتلقي تفاصيل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.