نجاة رئيس بلدية بنغازي من محاولة اغتيال

أعلنت مصادر ليبية، أن رئيس بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، نجا من محاولة اغتيال.

وقالت المصادر إن موكب العبار تم استهدافه بسيارة مفخخة مساء أمس ولكن العبار نجا من هذا الهجوم، بينما استقبل مركز بنغازي الطبي، جريحين جراء محاولة الاغتيال.