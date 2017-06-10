من هو القطري سعد الكعبي المدرج بقائمة الإرهاب؟

كشف البيان المشترك عن أحد الإرهابيين القطريين الذين ينظمون فعاليات لجمع الأموال في قطر وإرسالها لتنظيم القاعدة في سوريا، وهو سعد بن سعد الكعبي.

وأفادت المعلومات بأن الكعبي ينظم الحملات لجمع الأموال بمساعدة قطريين آخرين بمن فيهم إحدى قريباته التي تعمل لجمع تبرعات لجهات خيرية في المملكة المتحدة.

فمنذ عام 2015 قامت الأمم المتحدة بإدراج سعد الكعبي على لوائح العقوبات الأميركية وذلك لجمعه الأموال بالنيابة عن تنظيم القاعدة في سوريا.

إلى جانب ذلك، تكشف المعلومات بأن الشاب القطري نظم فعاليات لجمع الأموال في قطر وبمباركة من رجل الدين المصري المتطرف وجدي غنيم الذي تم تصنيفه إرهابياً هو الآخر كونه يدعو للعمليات الانتحارية ويبرر قتل الأقباط..

هذا بالإضافة إلى ظهور مقاطع فيديو لمقنعين وغرف مدججة بالأسلحة في سوريا، ضمن حملة مبهمة أسموها بحملة مدد أهل الشام للمجاهدين، وبإشراف خاص من قبل سعد بن سعد الكعبي.