نجاة رئيس بلدية بنغازي من الاغتيال

نجا رئيس بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار، السبت، من محاولة اغتيال حيث تم استهداف موكبه بسيارة مفخخة، بحسب مصادر ليبية.

يذكر أن آخر معاقل الجماعات المتطرفة ببنغازي تتمثل في منطقتي "سوق الحوت" و" حي الصابري" اللتين تقعان شمال مدينة بنغازي.