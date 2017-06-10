نجاة رئيس بلدية بنغازي من الاغتيال

نجا رئيس بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار، السبت، من محاولة اغتيال حيث تم استهداف موكبه بسيارة مفخخة، بحسب مصادر ليبية.
يذكر أن آخر معاقل الجماعات المتطرفة ببنغازي تتمثل في منطقتي "سوق الحوت" و" حي الصابري" اللتين تقعان شمال مدينة بنغازي.
نجا رئيس بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار، السبت، من محاولة اغتيال حيث تم استهداف موكبه بسيارة مفخخة، بحسب مصادر ليبية.
يذكر أن آخر معاقل الجماعات المتطرفة ببنغازي تتمثل في منطقتي "سوق الحوت" و" حي الصابري" اللتين تقعان شمال مدينة بنغازي.
نجا رئيس بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار، السبت، من محاولة اغتيال حيث تم استهداف موكبه بسيارة مفخخة، بحسب مصادر ليبية.
قال وزير خارجية تركيا، مولود تشاوش أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ وزير خارجية البحرين، بأن الخلاف مع قطر يجب أن يحل قبل نهاية رمضان.
في محاولة بائسة من الخلايا الإلكترونية الإخوانية والقطرية، لزرع الفتنة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان
في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال أمير قطر السابق حمد بن خليفة إن علاقة قطر باسرائيل واضحة والاتصالات معها مستمرة،
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه لا حوار مع قطر قبل وقف دعم الارهاب ، مشيرا الى ان حل الأزمة يكمن في تغيير نهج قطر لصالح الاستقرار.
النعيمي: خطاب ترامب تأكيد على صحة الموقف الخليجيhttps://t.co/33D9aKPfZb#تمويل_قطر_للإرهاب #قطع_العلاقات_مع_قطر #
قال كبير الباحثين في معهد بوتوماك في واشنطن توفيق حميد لـ"سكاي نيوز عربية" إن كلاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ريكس تيلرسون أعلنا رسمياً مسؤولية قطر عن تمويل الإرهاب.
سحبت جمهورية النيجر سفيرها في قطر.
تصاعد الضغط الدولي على دولة قطر التي ما زالت تكابر على أزمتها الناتجة عن دعم الإرهاب والتطرف. حيث تحدث الرئيس الأميركي
أفرزت الانتخابات البريطانية برلماناًَ بلا أغلبية للحزبين الرئيسيين، إذ حلّ حزب المحافظين في الطليعة إلّا أنّه خسر 12 مقعداً، بينما فازت المعارضة العمالية بـ 30 مقعداً،
حققت قوات الشرعية تقدماً متزامناً في جبهات نهم وتعز وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأفراد والمعدات، وبينما تجاوز عدد قتلى ميليشيات الحوثي في معارك تعز العشرين قتيلاً،
أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات القرار رقم 18 لسنة 2017 بشأن اعتماد قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية. ونص القرار