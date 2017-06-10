تركيا: قاعدتنا العسكرية في قطر هدفها فقط أمن الخليج

قال وزير خارجية تركيا، مولود تشاوش أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ وزير خارجية البحرين، بأن الخلاف مع قطر يجب أن يحل قبل نهاية رمضان.

وأضاف الوزير التركي أنه "سنواصل الجهود لحل الخلاف بين قطر ودول عربية بطريقة سلمية".

وأوضح، خلال زيارة وزير خارجية مملكة البحرين، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى تركيا، أن القاعدة العسكرية التركية في قطر هدفها أمن منطقة الخليج لا أمن دولة بعينها.

والتقى وزير الخارجية التركي، السبت، نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في اسطنبول. وتناول اللقاء التطورات الأخيرة في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير الخارجية البحريني في قصر "هُبر" بأسطنبول، بعيداً عن عدسات الصحفيين.