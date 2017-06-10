خلايا قطر الإخوانية تزور تصريحات لمحمد بن زايد في صحيفة الاتحاد

في محاولة بائسة من الخلايا الإلكترونية الإخوانية والقطرية، لزرع الفتنة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت ، قامت تلك الخلايا بدس تصريحات مزورة منسوبة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، في موقع أسموه "الاتحاد" تزويراً لاسم وشعار الزميلة صحيفة "الاتحاد "، بهدف بث الفتنة بين دول الخليج العربي.

وبالتدقيق في رابط الموقع "المفبرك"، http://alettehad.net نكتشف أنه يختلف عن رابط الموقع الحقيقي لصحيفة الاتحاد الإماراتية http://www.alittihad.ae/، وهو ما يكشف حقيقة الخبر المفبرك الذي نسبه المختبئون خلف "الرابط المزيف" إلى وكالة أنباء الإمارات "وام ".



وفي محاولة منها لترويجه وسط الحسابات الإلكترونية الإخوانية، صممت صفحة مشابهة لصفحات جريدة الاتحاد، بل عند الضغط على أي رابط منها فإنه يحيل إلى صحيفة الاتحاد "الأصلية"، لكن يمكن ببساطة اكتشاف "الفبركة" و"التزييف" عن طريق الروابط التي تتغير من صفحة إلى أخرى.

وعند البحث عن الخبر عبر محرك البحث الشهير غوغل، فلن نجده إلا عبر هذا الرابط، في حين أنه لو صحّ لتناقلته عشرات المواقع الإخبارية الإماراتية والعربية.

وحاولت الخلايا الإلكترونية، إمعاناً في التضليل، دس التصريح المزيف لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بين تصريحات عادية حول زيارته للمملكة العربية السعودية، في محاولة منها لترويجه واستغلاله للهجوم على دولة الإمارات.

وقد حذر الاستاذ محمد الحمادي ، رئيس صحيفة الاتحاد في حسابه الرسمي على " تويتر " من هذا الرابط المزور معتبرا أن الغرض منه بث الفتنة بين الإمارات والكويت وسلطنة عمان .