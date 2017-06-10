بالفيديو ..ماذا قال تميم ووالده عن اسرائيل وإيران؟

في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال أمير قطر السابق حمد بن خليفة إن علاقة قطر باسرائيل واضحة والاتصالات معها مستمرة، في حين قال أمير قطر الحالي تميم بن حمد خلال خطاب له بالامم المتحدة ان ايران دولة جارة مهمة والتعاون معها في مصلحة المنطقة، مؤكدا أن علاقات قطر وايران تنمو وتتطور باستمرار على أساس المصالح المشتركة والجيرة الحسنة ولا يوجد أي خلاف معها.