بالفيديو ..ماذا قال تميم ووالده عن اسرائيل وإيران؟

ماذا قال تميم ووالده عن اسرائيل وإيران؟https://t.co/aM7KqX7XkZ#تمويل_قطر_للإرهاب #قطع_العلاقات_مع_قطر #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xsX1Z0FMKG— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 10, 2017
في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال أمير قطر السابق حمد بن خليفة إن علاقة قطر باسرائيل واضحة والاتصالات معها مستمرة، في حين قال أمير قطر الحالي تميم بن حمد خلال خطاب له بالامم المتحدة ان ايران دولة جارة مهمة والتعاون معها في مصلحة المنطقة، مؤكدا أن علاقات قطر وايران تنمو وتتطور باستمرار على أساس المصالح المشتركة والجيرة الحسنة ولا يوجد أي خلاف معها.