الاحتلال يعتقل 3 أسرى محررين في الضفة الغربية

اعتقلت قوّة عسكرية إسرائيلية، فجر أمس، ثلاثة أسرى محررين، جنوبي الضّفة الغربية، وصادرت مركبتين لاثنين منهم. وقالت مصادر محلية في مدينة الخليل إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير عبدالخالق النتشة بعد اقتحام منزله وتفتيشه في المدينة، وصادرت سيارة جيب يملكها، ونقلته إلى جهة مجهولة.



كما اعتقلت قوّة عسكرية أخرى من الجيش الإسرائيلي الأسير المحرر ضرار أبو منشار بعد اقتحام منزله، وصادرت مركبته الخاصة. واعتقلت الأسير المحرر ثائر أبو رموز بعد اقتحام منزله في المدينة.

يشار إلى أن قوات إسرائيلية تقوم بصورة شبه يومية باقتحام مناطق الضفة الغربية للقبض على فلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون لأجهزة الأمن أو للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة أعمال شغب.

ووفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والجهاز المركزي للإحصاء، فإن هناك 6500 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم 57 امرأة و300 طفل.



إلى ذلك أدى مئات آلاف الفلسطينيين من مختلف المحافظات الفلسطينية صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في باحات المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الآلاف من عناصر شرطة الاحتلال انتشرت في أزقة القدس والطرقات المؤدية للبلدة القديمة منذ ساعات الصباح الباكر وفرضت إجراءات عسكرية مشددة للدخول عبر الحواجز الإسرائيلية للوصول إلى القدس. يذكر أن قوات الاحتلال قررت السماح للرجال الذين تجاوز عمرهم 40 عاماً بالدخول من دون تصريح والنساء من دون تحديد العمر والأطفال حتى سن 12 عاماً.



من جهة اخرى استشهد مواطن فلسطيني وأصيب ستة آخرون في مواجهات مع قوات الاحتلال، أمس، على الشريط الحدودي شرق جباليا شمال قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد عائد خميس جمعة «35 عاماً» برصاص الاحتلال شرق جباليا.