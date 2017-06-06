البحرين تلغي ترخيص القطرية وتغلق مكاتبها



قررت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، الثلاثاء، إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية، وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، فيما يشكل ضربة جديدة للشركة القطرية.

ودعت الوزارة جميع المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى دولة قطر، إلى التواصل مع الشركة أو من خلال مكاتبها خلال 48 ساعة القادمة أو عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قررت يوم الثلاثاء إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الهيئة قررت أيضا سحب التراخيص الممنوحة من الهيئة لجميع موظفي الخطوط القطرية.

ودعت الهيئة جميع المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى دولة قطر إلى التواصل مع الناقلات الجوية أو وكيل السفر عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض.