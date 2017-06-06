الأزهر يؤكد دعمه قرار مقاطعة أنظمة دعم الإرهاب وكيانات العنف

أكد الأزهر الشريف تأييده الموقف العربي المشترك في قرار مقاطعة الأنظمة التي تدعم الإرهاب وتؤوي كيانات العنف وجماعات التطرف وتتدخل بشكل سافر في شؤون الدول المجاورة واستقرارها وأمن شعوبها .. مشيرا إلى متابعته عن كثب التطورات التي شهدتها الساحة العربية خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط " أ ش أ " عن الأزهر في بيانه اليوم .. دعمه الإجراءات كافة التي اتخذها القادة العرب لضمان وحدة الأمة العربية والتصدي بكل حزم وقوة لمخططات ضرب استقرارها والعبث بأمن أوطانها.

وأعرب عن تطلعه إلى مضاعفة جهود الأمة العربية لوقف المحاولات المغرضة التي تمارسها الأنظمة الشاردة بما يشكل خطرا على أمن الإقليم العربي واستقراره .. آملا أن تفيق هذه الأنظمة من غفلتها وأن تعود إلى رشدها وإلى أهلها وبيتها.