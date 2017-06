ترامب : طالبت بوقف تمويل الفكر المتطرف فأشاروا إلى قطر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه حذر خلال زيارته للشرق الأوسط من تمويل "الفكر المتطرف" وإن زعماء بالمنطقة أشاروا إلى قطر.

وأضاف على تويتر "خلال زيارتي الأخيرة للشرق الأوسط قلت إنه لا يمكن أن يستمر تمويل الفكر المتطرف. وأشار زعماء إلى قطر" ،فتأملوا !

وأضاف في تغريدتين لاحقتين، أنه من الجيد أن نرى أن اللقاء في السعودية مع الملك سلمان و50 دولة أخرى، بدأ يؤتي ثماره، فقد أكدت تلك الدول أنها ستحارب تمويل التطرف (في إشارة إلى القمة العربية-الإسلامية الأميركية)، وكل المؤشرات كانت تدل إلى قطر، لعل هذا سيكون بداية نهاية الإرهاب.

يذكر أن الرئيس الأميركي، زار المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، في أولى زياراته الخارجية منذ تنصيبه رسميا في 20 يناير.

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look!