سفينة إماراتية لإغاثة الشعب اليمني

وصلت إلى ميناء مدينة المكلا أمس سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها مساعدات انسانية واغاثية سيتم توزيعها على محافظات حضرموت وشبوة ومأرب، وتشمل الاحتياجات الغذائية الرئيسية للأسر اليمنية، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة دعمها الإغاثي والإنساني للمواطنين اليمنيين خلال الأزمة التي تمر بها بلادهم .

وجدد استعداد الهيئة وفرقها بالمحافظات اليمنية لتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها للأسر الفقيرة والمحتاجة. وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشوب الأزمة اليمنية وبدء عاصفة الأمل على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للمواطنين اليمنيين للتخفيف من معاناتهم.