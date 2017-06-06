8 دول تقطع علاقاتها مع قطر

قادت قطر، باستمرارها على نهجها بممارسة الانتهاكات الجسيمة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها، نفسها إلى عزلة، بدأتها 8 دول، أمس، في حين لم تستبعد مصادر خليجية ازدياد الدول التي تعلن قطع علاقاتها. وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وليبيا واليمن والمالديف وموريشيوس، أمس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وقررت إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية منها وإليها، كما قررت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف، بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب.

وأكدت الدول أن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بعد سنوات من الصبر على سياستها، التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات، كما يؤشر هذا القرار الحاسم إلى نفاد صبر دول مجلس التعاون، نتيجة عدم استجابة قطر لكل المحاولات لإثنائها عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلاقاتها الوثيقة بإيران والإخوان وحزب الله.

وشددت الإمارات، في بيان لها، على أن القرار يأتي في إطار الاجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة، وجاء بناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة.

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