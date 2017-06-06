هاشتاغ قطع العلاقات مع قطر يتصدر «تويتر» في العالم

تصدر هاشتاغ قطع العلاقات مع قطر، قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في العالم، بعد قطع دول عربية وأجنبية العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب. واجتاح الهاشتاق تويتر، خلال ساعات تأييداً للقرار، الذي يراه المشاركون في الهاشتاق من دول العالم المختلفة، أنه تأخر كثيراً، لأن الجميع يعلم علاقة قطر وتورطها في تمويل الإرهاب، مع التأكيد على أن موقف الدول العربية التي قطعت العلاقات، هو ضد النظام القطري وسياساته وليس ضد الشعب القطري الشقيق.

وشهد الهاشتاغ مشاركات من توجهات مختلفة، كان اللافت فيه الموقف الضعيف لمؤيدي قطر وانكشاف المزاعم التي يسوقونها للدفاع عن سياسات الدوحة المزعزعة للاستقرار. ومن اكثر التغريدات انتشاراً «سمعاً وطاعة سيدي سلمان» في تعبير المغردين عن الاستجابة لأمر قطع العلاقات مع قطر بسبب دعم الأخيرة للإرهاب.

وكتب المغرد حسن المحامض متوجهاً بالكلام لقطر: «حاربت استقرار ليبيا ومصر، دعم المليشيات الدموية الانقلابية في اليمن، دعم ارهابيي القطيف والبحرين، ويأتي جاهل يقول لم «#قطع_العلاقات_مع_قطر».