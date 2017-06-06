قرقاش: الإمارات اختارت سلمان والسعودية

أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سياسة المال والإعلام والرهان على الحزبية والتطرف أثبتت فشلها، مشدداً على أن الإمارات اختارت الاستقرار على الفوضى واختارت سلمان والسعودية.

وقال معاليه على حسابه في تويتر: "يوم صعب ومأزوم، تراكم سنوات من تحريض الشقيق على أشقائه، قرار الأشقاء جاء بعد سنوات من النصح والصبر، كم تمنينا تحكيم العقل والحكمة بدل المكابرة".

وأضاف قرقاش: "أثبتت سياسة المال والإعلام والرهان على الحزبية والتطرف فشلها، جوهر الحل في تغيير السلوك المحرض والمضر، بيئة الشقيق الطبيعة غير التي إختارها".

وأردف: "المسألة ليست حول السيادة وإستقلال القرار، بل رفضا لسياسة موجهة تضر بالأشقاء وتقوض أمن و إستقرار الخليج العربي، لا يمكن أن نكون جميعا مخطئين".

وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية: "اعتقد الشقيق أن المكابرة والصوت الإعلامي العالي سبيله لتفادي الأزمة، لم يدرك أن الحل في الحكمة وتغيير السلوك الذي ألحق ضررا بالجار والشقيق".

وتابع: "الازمة الحالية محورها طبيعة العلاقة بين الاشقاء الشركاء الحلفاء، خيار الاشقاء الشفافية والجيرة والصدق، وصفة واضحة لعلاقة دائمة وصداقة ثابتة".

وتساءل معاليه: "هل بالإمكان ان يغير الشقيق سلوكه؟ أن يكون حافظا للعهد والمواثيق، حريصا على الإخوة والجيرة، شريكا في العسر واليسر؟ هذا هو بكل بساطة إطار الحل".

وأضاف: "بعد تجارب الشقيق السابقة لا بد من إطار مستقبلي يعزز أمن وإستقرار المنطقة،لا بد من إعادة بناء الثقة بعد نكث العهود، لا بد من خريطة طريق مضمونة".

واختتم معاليه التغريدات بالقول: "في الإمارات إخترنا الصدق والشفافية، إخترنا الإستقرار على الفوضى، إخترنا الإعتدال والتنمية، إخترنا الثقة والوضوح، وإخترنا سلمان والسعودية".