تميم يواصل نهجه ويدعو القرضاوى لـ"مائدة إفطار"

فى خطوة تؤكد إصرار أمير قطر تميم بن حمد، على دعم الإرهاب، بث التلفزيون القطرى مشاهد لحفل إفطار نظمه أمير قطر اليوم، لمجموعة من "مشايخه" على رأسهم يوسف القرضاوى رئيس مايسمى بـ "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" الصادر ضده حكم بالإعدام غيابياً فى مصر،بحسب اليوم السابع المصرية.

وتزامنت مأدبة الإفطار التى نظمها أمير قطر اليوم بعد ساعات من إعلان عدة دول عربية قطع العلاقات مع قطر من بينها مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين بالاضافة اليمن وليبيا و مورشيوس وجزر المالديف.

وأظهرت الصور حالة من الحفاوة جمعت بين تميم والقرضاوى فى أول لقاء بعد الأزمة، بينما قال معلقون قطريون، إن الحفل كان مخصصاً للقاء من أسموهم بـ "العلماء والمشايخ".