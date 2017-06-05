القاهرة تدعو القائم بالأعمال المصري إلى مغادرة قطر خلال 48 ساعة

المصدر:
  • العربية
التاريخ:

دعت القاهرة القائم بالأعمال المصري إلى مغادرة قطر خلال 48 ساعة وفق ما نقلت قناة العربية.

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