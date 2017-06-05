القاهرة تدعو القائم بالأعمال المصري إلى مغادرة قطر خلال 48 ساعة

دعت القاهرة القائم بالأعمال المصري إلى مغادرة قطر خلال 48 ساعة وفق ما نقلت قناة العربية.
دعت القاهرة القائم بالأعمال المصري إلى مغادرة قطر خلال 48 ساعة وفق ما نقلت قناة العربية.
أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سياسة المال والإعلام والرهان على الحزبية والتطرف أثبتت
لمشاهدة الـملف PDF أضغط هنا قادت قطر نفسها الى العزلة بسبب إصرارها على الاستمرار في سياساتها التي تزعزع أمن واستقرار
أعلنت تنسيقية جبهة تحرير إمارة قطر، عزل حاكم قطر الجاري، تميم بن حمد آل ثاني، وتقديمه للمحاكمة لإهداره ثروة الشعب
أعلنت كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية واليمن وليبيا وجزر المالديف أمس، قطع
من المتوقع أن يتكبد قطاع الطيران القطري خسائر فادحة من جراء قرار وقف الرحلات إلى الدوحة، ومنع الخطوط الجوية القطرية من
أصبحت الخطط التنموية والمشاريع الإنشائية الكبرى بدولة قطر في مهب الريح، في ظل غلق المنافذ البرية والبحرية والجوية بينها
انهارت البورصة القطرية، أمس، مسجلة خسائر فادحة وانحدرت مؤشراتها إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف العام، مسجلة أسوأ أداء
قالت ناطقة باسم الملياردير المصري نجيب ساويرس، إنه دعا رجال الأعمال المصريين لسحب استثماراتهم من قطر ووقف التعاملات
تصدر هاشتاغ قطع العلاقات مع قطر، قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في العالم، بعد قطع دول عربية
واصلت قطر سياسة التضليل، في أول رد لها على قرار مقاطعتها، وبدا ردها الذي اقتصر على تكرار تصريحاتها السابقة «منفصلاً عن
أكد عدد من الأكاديميين في دولة الإمارات، أن الخطوات المتخذة بحق الحكومة القطرية لابد منها لتعود الدوحة للعمل على وحدة
تزاحم المتسوقون في قطر على شراء المواد الغذائية، أمس الاثنين، من سلاسل السوبر ماركت، وذلك بعد ساعات من قرار عدد من