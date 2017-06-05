طيران الخليج البحرينية توقف رحلاتها من وإلى قطر

أعلنت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين بتوقف رحلاتها بين البحرين و مطار حمد الدولي بالدوحة اعتباراً من منتصف الليل (23:59) 5 يونيو 2017 وحتى إشعار آخر.

وستقلع آخر رحلة من البحرين إلى الدوحة (GF530) في الساعة 20:55 اليوم 5 يونيو وستقلع آخر رحلة من الدوحة إلى البحرين (GF531) في الساعة 22:40 اليوم 5 يونيو 2017 (جميع أوقات الرحلات بالتوقيت المحلي).

وقالت طيران الخليج إنها تأسف لأي إزعاج تسبب به قرار وقف الرحلات، حيث قامت الناقلة بتخصيص فريق من مركز اتصالها الدولي للاتصال بالمسافرين المتأثرين بهذا القرار ومناقشة خياراتهم البديلة؛ بما في ذلك استرجاع المبالغ المدفوعة للتذاكر غير المستعملة وإعادة حجز التذاكر إلى أقرب الوجهات البديلة لطيران الخليج.

وحثت الناقلة مسافريها على الاتصال بمركز الاتصال الدولي لطيران الخليج الذي يعمل على مدار الساعة على الرقم +97317373737 أو زيارة الموقع الإلكتروني للناقلة gulfair.com للحصول على المزيد من المعلومات. كما أن منصات طيران الخليج للتواصل الاجتماعي سوف تحدّث باستمرار فيما يخص هذا الموضوع.