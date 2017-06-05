المالديف تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

أعلنت جزر المالديف قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وذلك بعد ساعات من قرار مماثل اتخذته السعودية والإمارات والبحرين ومصر ولحقت بهما اليمن وليبيا.

وكان مصدر مسؤول قد صرح أن حكومة المملكة العربية السعودية انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق الإجراء نفسه بأسرع وقت ممكن لكل وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.