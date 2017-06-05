الحكومة اليمنية تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أعلنت الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

كما أعلنت تأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية.

وأصدرت الحكومة بيانا، تم نشره على وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الموالية لها، جاء فيه :"تعلن الحكومة اليمنية تأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية، وكذلك تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية بدولة قطر، وذلك بعد اتضاح ممارسات قطر وتعاملها مع المليشيات الانقلابية ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن، مما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية".

وأعربت عن ثقتها في أن "الأشقاء في التحالف سيستمرون في بذل كافة جهودهم لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني ودعم الشرعية واستعادة سيادة الدولة اليمنية من الانقلابيين والاستمرار في محاربة الإرهاب على كافة الأراضي اليمنية".

اقرا أيضا ..