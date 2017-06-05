"الخارجية" تحذر المواطنين من السفر إلى بريطانيا

وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس، تحذيراً لمواطني دولة الإمارات من السفر إلى بريطانيا في أعقاب الهجمات الإرهابية.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بالوزارة أحمد الهام الظاهري أن «هذا التحذير يأتي انطلاقاً من إحاطة مواطني الدولة بدرجة المخاطر عند سفرهم، والحرص على سلامتهم ومتابعة المستجدات التي تقوم الوزارة على إثرها بتقييم درجات الخطر والتهديد».

وطالبت الوزارة المواطنين الموجودين في بريطانيا بالحذر الشديد في تنقلاتهم والابتعاد عن المناطق العامة في هذه الفترة، مؤكدةً أنها «ستقوم بإحاطة المواطنين بالمستجدات في هذا الشأن».