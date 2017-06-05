صدقي صبحي: التحديات تتطلب أعلى درجات الاستعداد

شدد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحي على أن ما تشهده بلاده ومحيطها الإقليمي، من تهديدات وتحديات غير مسبوقة تستهدف الأمن القومي، يتطلب الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد وبناء القوة والقدرة.

وأكد صبحي، خلال تفقده أمس عدداً من منظومات التسليح والتأمين القتالي والفني بقيادة القوات البحرية، أن مصر لن تسقط وستظل قوية وقادرة بفضل وحدة وتماسك شعبها جميعاً، وقدرة جيشها على أن يضع أمن وسلامة وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من قائد منظومات التسليح والتأمين القتالي والفني بقيادة القوات البحرية الفريق أحمد خالد عن المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها بقيادة القوات البحرية، إضافة إلى أعمال إنشاء وتطوير الأرصفة المخصصة لاستقبال ورباط القطع البحرية الجديدة بعد تجهيزها بكل الخدمات والمرافق، وفقاً لأحدث المنظومات القتالية والإدارية والفنية.

وأشاد وزير الدفاع المصري بما ينفذه مقاتلو الوحدات الخاصة المصرية من عمليات ناجحة للقضاء على البؤر والأوكار الإرهابية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بسيناء، وما يبذلونه من جهود للحفاظ على كفاءتهم واستعدادهم القتالي الذي يحقق أهداف القوات المسلحة، ويدعم قدرتها على مجابهة التحديات بكل الثقة.

في السياق ذاته، تمكنت القوات المسلحة المصرية، أمس، من ضبط 16 شخصاً بشمال سيناء من المشتبه فيهم في دعم العناصر الإرهابية، فضلاً عن اكتشاف وتدمير خزان وقود خاص بهذه العناصر، يستخدم في تهريب المواد البترولية و4 دراجات نارية و5 عشش خاصة بالعناصر الإرهابية.