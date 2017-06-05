«يونيسيف»: 3000 إلى 5000 إصابة بالكوليرا في اليمن يومياً

أعلنت وكالة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أن الكوليرا تنتشر بسرعة في اليمن، معلنة عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بهذا الوباء إلى إلى 656 حالة، منذ 27 ابريل الماضي.

وذكرت المنظمة، في حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها سجلت أكثر من 82307 حالة اشتباه بالكوليرا و656 حالة وفاة جراء الإصابة بالكوليرا في 19 محافظة يمنية بينما قدرت حالات الإصابة الجديدة يوميا بما بين 3000 و5000.

وقال المدير الإقليمي للوكالة في الشرق الأوسط غيرت كابيلاري، في مقابلة إن هذا التفشي ربما ينتشر خارج اليمن ويجب أن تقلق منه كل دول جوار اليمن الذي دخلت الحرب الأهلية الدائرة به عامها الثالث.

قافلة دوائية

في هذه الأجواء، وصلت، أول من أمس، إلى عدن القافلة الدوائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخاصة بمرض الكوليرا.وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية ابتهاج الكمالي.

إنه جرى توزيع 300 طن من الأدوية والمحاليل الخاصة بمرض الكوليرا من مجموع 550 طناً مقدمة من مركز الملك سلمان للشعب اليمني لمكافحة المرض.