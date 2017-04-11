وفاة 5 طلاب أشقاء بحادث مروع في السعودية

توفي 4 طلاب وطالبة وأصيب 3 آخرون " جميعهم أشقاء " في حادث مروري مروع وقع في مركز الضميرية 115 كلم عن المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عقب انصرافهم من مدارسهم.

وذكرت صحيفة الرياض إن مركبة الضحايا كانت تقل 8 طلاب عند مغادرتها المدارس واتجاهها للمنزل قبيل وقوع الحادثة .

وفي التفاصيل قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد السهلي بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث لسيارة تقل طلاباً مع شاحنة بطريق الضميرية - TAPLINE بعد نحو 15 كيلو باتجاه الشرق، وعلى الفور توجهت فرق الإسعاف وفريق الاستجابة المتقدمة، وعند الوصول وبعد عملية الفرز الإسعافي اتضح وجود 5 حالات وفاة (4 طلاب وطالبة واحدة) و3 إصابات لطالبتين وطالب واحد، اثنتان منهم متوسطة والأخرى خطيرة، جميعهم من عائلة واحدة حسب المعلومات المتوفرة أثناء الحدث، لافتاً إلى أنه تم إسعاف الإصابات لمستشفيات المنطقة ونقل حالات الوفاة عن طريق النقل غير الإسعافي للمستشفى.