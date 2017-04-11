الشرعية: تحرير الحديدة سيكون خاطفاً

دفعت قوات التحالف العربي بتعزيزات عسكرية ولوجستية إلى جبهة الساحل الغربي لليمن، تمهيداً لبدء معركة تحرير ميناء الحديدة الاستراتيجي، من خلال دعم القوات المشاركة في عملية «الرمح الذهبي»، التي تؤدي فيها القوات المسلحة الإماراتية دوراً محورياً. وأكد ناطق عسكري باسم الشرعية اليمنية، أن عملية تحرير الحديدة ستكون خاطفة وشبيهة بعملية تحرير عدن.

وشهدت أمس منطقة الحدود الإدارية بين تعز والحديدة شمالي المخا معارك طاحنة، قتل فيها العشرات في المواجهات التي ترافقت مع غارات للتحالف ضد مواقع الحوثيين في المنطقة ذاتها، بلغ عددها 25 غارة، في مؤشر على نقلة جديدة للمواجهات.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من لقاء ولـــي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجهاء وشــيوخ القبائل اليمنية في الرياض الأربعاء الماضي، وهو لقاء وصف بأنه «تحضيري» لمعركتي الحديدة وصنعاء، ويهدف إلى حشد القبائل للمشاركة في المعركة الحاسمة وفق خريطة تحالفات قبلية جديدة من المنتظر أن تكون فاعلة في معارك الحسم المقبلة.