العراق: مكافآت مالية للأسر العائدة إلى الموصل

حررت القوات العراقية أمس، اثنين من احياء الموصل من تنظيم داعش الإرهابي وسط استمرار موجة النزوح من المدينة القديمة، في وقت تحاول الحكومة إعادة النازحين إلى منازلهم في المناطق المحررة من داعش معلنة توفير كافة المتطلبات والخدمات اللازمة للنازحين، وخصصت منحة مالية تبلغ 1.5 مليون دينار (نحو 1200 دولار) لكل أسرة عائدة لمنطقتها.

وأعلن قائد عسكري تحرير حيي السكك واليرموك الأولى في الساحل الأيمن من مدينة الموصل. وقال إن «قوات مكافحة الإرهاب تحرر حيي السكك واليرموك الأولى في الساحل الأيمن من مدينة الموصل وترفع العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات».

مكافآت مالية

في الأثناء، تجهد الحكومة العراقية لدفع النازحين العودة إلى ديارهم في المناطق التي تحررت من داعش، وكان آخر مبادراتها التشجيعية ما أعلنته الحكومة، أمس، من تخصيص مبلغ مالي لكل أسرة نازحة تعود إلى منطقتها.

وأعلنت الحكومة العراقية، توفير المتطلبات والخدمات كافة واللازمة للنازحين والآخرين العائدين لمناطقهم بعد تحريرها من سيطرة داعش، فيما لفتت لتخصيص منحة مالية تبلغ مليوناً وخمسمئة ألف دينار عراقي لكل أسرة عائدة لمنطقتها.

وقال الناطق باسم الحكومة، سعد الحديثي، في كلمة تلفزيونية، إن «الحكومة العراقية وضعت برنامجاً لتأهيل البنى التحتية والدوائر الرسمية والمنشآت الحيوية في المناطق المحررة، إذ تضمنت تأهيل مراكز الشرطة والدفاع المدني، والمباني التربوية والجامعات، فضلاً عن توفير الوقود وافتتاح المحطات وتأهيل المنشآت النفطية في 21 مدينة محررة وبمبلغ مالي قدره 450 مليار دينار».

وأوضح الحديثي، أن «مليوني نازح عادوا بشكلٍ رسمي إلى مناطقهم بعد تحريرها من سيطرة إرهابيي داعش»، منوهاً إلى أنه «تم تخصيص منحة مالية قدرها 1.5 مليون دينار عراقي لكل أسرة تعود لديارها (1200 دولار)».

وأشار إلى أن «برنامج التأهيل تضمن إصلاح وتشغيل محطات شمال بيجي صلاح الدين والخطوط الناقلة للطاقة في محطتي قيارة بيجي، وبيجي نينوى، والمشراق بيجي» مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية استطاعت تأمين الطاقة الكهربائية إلى 600 ألف مواطن من أهالي المناطق المحررة».