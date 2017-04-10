السعودية : وفاة الأمير سعد بن فيصل بن عبدالعزيز

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير سعد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة عصر يوم غد الثلاثاء ، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير سعد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة عصر يوم غد الثلاثاء ، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
أفاد مسؤول أميركي، مساء الاثنين، بوقوع عدة إصابات بإطلاق نار في مدرسة ابتدائية بسان برناردينو في جنوب كاليفورنيا.
قال البيت الأبيض اليوم إن الخيارات مازالت مفتوحة لتنفيذ ضربات إضافية في سوريا..
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير سعد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة عصر يوم غد الثلاثاء ، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
بعد أن وافق مجلس الوزراء المصري على قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي من مساء الاثنين، تدور تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية والقرارات في ظل حالة الطوارئ.
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن إسرائيل قررت اليوم الإثنين، منع الإسرائيليين من عبور معبر طابا إلى مصر بعد تحذير من احتمال وقوع هجوم،
أفادت صحيفة "أفتونبلادت"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الداعشي الأوزبكي، رحمت عقيلوف، الموقوف بتهمة تنفيذ هجوم الدهس بالشاحنة على المارة في ستوكهولم ،
أفادت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة، أنه حسب معلومات أولية عن منفذي حادثي الأحد في مدينتي طنطا والإسكندرية، فإن
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقطع فيديو لشاب سوري خلال لقاء أجراه مع قناة "سي إن إن" الأميركية، وهو يتحدث عن
وعد المرشح الوسطي للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون الأحد بأن "ينهي" في حال فوزه "الاتفاقات التي تخدم مصلحة
ضرب الإرهاب الأسود مصر أمس مخلفاً ما لا يقل عن 45 قتيلاً و112 جريحاً في تفجيرين استهدفا كنيستين في كل من طنطا والإسكندرية خلال احتفالات «أحد الشعانين أو السعف» لتخرج بأقل الخسائر الممكنة من مخطط إرهابي أعد له بإحكام ما استدعى إعلان الطوارئ لـ3 أشهر، وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»
أعربت دول مجلس التعاون الخليجي أمس عن إدانتها للأعمال «الإرهابية الجبانة» في مصر.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن التحديات المختلفة التي تمر بها المنطقة العربية خلال المرحلة