السعودية : وفاة الأمير سعد بن فيصل بن عبدالعزيز

المصدر:
  • واس
التاريخ:

انتقل إلى رحمة الله تعالى  الأمير  سعد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة عصر يوم غد الثلاثاء ، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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