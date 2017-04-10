ماكرون "سينهي" الاتفاقات التي تخدم مصلحة قطر في فرنسا اذا انتخب رئيسا

وعد المرشح الوسطي للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون الأحد بأن "ينهي" في حال فوزه "الاتفاقات التي تخدم مصلحة قطر في فرنسا"، مشيرا الى أنه سيكون لديه "مطالب كثيرة" إزاء قطر والسعودية.

وقال ماكرون لقناة "بي إف إم تي في" الاحد، "سأنهي الاتفاقات التي تخدم مصلحة قطر في فرنسا".

وأضاف "أعتقد أنه كان هناك كثير من التساهل وخصوصا خلال ولاية (الرئيس السابق) نيكولا ساركوزي (2007-2012)"، مذكّرا بأن رئيس الوزراء السابق ومرشح اليمين الى الانتخابات الفرنسية "فرنسوا فيون هوجم حول هذه النقطة وعلى وجه حق".

وتابع ماكرون "من جهة ثانية، ستكون لدي مطالب كثيرة إزاء قطر والسعودية في مجال السياسة الدولية ومن أجل أن تكون هناك شفافية جديدة في ما يتعلق بالدور الذي تؤدّيانه في التمويل، أو في الأعمال التي يمكنهما القيام بها تجاه المجموعات الإرهابية التي هي عدوتنا".

وتابع "في بعض الاحيان، ما يقف عائقا هو انها تمويلات خاصة وليست من النظام،لكنني ساطلب من الانظمة القائمة ان تضمن لنا وقف هذه التمويلات".

قبل أسبوعين من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تظهر استطلاعات الرأي ان ماكرون (39 عاما) ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان متعادلان.

