شاهد .. لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام كنيسة الإسكندرية

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أذاعت  وسائل إعلام مصرية ، فيديو للانتحاري الذي فجر نفسه أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وظهر في الفيديو الانتحاري يحاول الدخول من باب آخر، فطلب منه رجال الأمن الدخول من بوابة التفتيش والكشف عن المعادن، وعند دخوله فجّر نفسه.

 

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