شاهد .. لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام كنيسة الإسكندرية

ضرب الإرهاب الأسود مصر أمس مخلفاً ما لا يقل عن 45 قتيلاً و112 جريحاً في تفجيرين استهدفا كنيستين في كل من طنطا والإسكندرية خلال احتفالات «أحد الشعانين أو السعف» لتخرج بأقل الخسائر الممكنة من مخطط إرهابي أعد له بإحكام ما استدعى إعلان الطوارئ لـ3 أشهر، وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»