شاهد .. لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام كنيسة الإسكندرية

أذاعت وسائل إعلام مصرية ، فيديو للانتحاري الذي فجر نفسه أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
وظهر في الفيديو الانتحاري يحاول الدخول من باب آخر، فطلب منه رجال الأمن الدخول من بوابة التفتيش والكشف عن المعادن، وعند دخوله فجّر نفسه.
أذاعت وسائل إعلام مصرية ، فيديو للانتحاري الذي فجر نفسه أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
وظهر في الفيديو الانتحاري يحاول الدخول من باب آخر، فطلب منه رجال الأمن الدخول من بوابة التفتيش والكشف عن المعادن، وعند دخوله فجّر نفسه.
توفيت "شرطية" في انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الإرهابي ، وهي العميد نجوى النجار، الضابط بقوة تفتيش الكاتدرائية المرقسية .
واجه شرطي يدعى عماد الركايبي وتصدى بجسده للانتحاري، وقام بمنعه من دخول الكاتدرائية التي يتواجد بها البابا تواضروس خلال احتفالات أحد الشناعين ، في التفجير الذي استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية،
تبنى تنظيم داعش الإرهابي تفجير الكنيستين في مصر اليوم والذي أدى إلى وقوع العديد من القتلى والجرحى.
ارتفعت وتيرة أعمال العنف في مصر بشكل عام خلال السنوات الأربع الماضية، منذ إطاحة حكم الإخوان في يونيو 2013، وتكررت حوادث استهداف الكنائس فيها، وآخرها تفجيران استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية شمالي القاهرة اليوم،
قتل 30 شخصا الأحد في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة في مدينة طنطا شمال القاهرة وفق وسائل الإعلام المصرية.
ضرب الإرهاب الأسود مصر أمس مخلفاً ما لا يقل عن 45 قتيلاً و112 جريحاً في تفجيرين استهدفا كنيستين في كل من طنطا والإسكندرية خلال احتفالات «أحد الشعانين أو السعف» لتخرج بأقل الخسائر الممكنة من مخطط إرهابي أعد له بإحكام ما استدعى إعلان الطوارئ لـ3 أشهر، وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»
أعربت دول مجلس التعاون الخليجي أمس عن إدانتها للأعمال «الإرهابية الجبانة» في مصر.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن التحديات المختلفة التي تمر بها المنطقة العربية خلال المرحلة
اعتبر مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي اتش. آر. ماكماستر أمس، أن إرسال حاملة طائرات إلى قرب شبه الجزيرة الكورية هو تدبير «وقائي»، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد درس «كل الخيارات للقضاء على التهديد» الكوري الشمالي.
انتخبت لجنة حقوق الإنسان العربية، خلال اجتماعها الـ46 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، المستشار محمد فزيع من البحرين رئيساً للجنة، وجابر المري من قطر نائباً للرئيس.
أبدت دول وتنظيمات عديدة استنكارها وإدانتها للتفجيرين اللذين استهدفا كنيستين بمصر وتبناهما تنظيم «داعش»، وفيما بعث
هددت موسكو وحلفاؤها الداعمون لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بالرد على أي عمل عسكري أميركي جديد في سوريا، وأكدت واشنطن
أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن مناورات «الدرع الأزرق1» بين القوات الجوية السودانية والسعودية التي اختتمت أمس بمدينة
حضر الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، في الكويت، أمس، ندوة «كبار الضباط» التي جاءت في اختتام فعاليات تمرين حسم العقبان 2017 بعنوان «أمن الخليج العربي في ظل التحديات الإقليمية».
أكدت مؤسسات فلسطينية تتابع وضع المعتقلين لدى إسرائيل، أمس، أن الأسرى ينوون بدء إضراب جماعي عن الطعام هو الأول من نوعه في 17 أبريل، سعياً لتحسين أوضاعهم المعيشية وإلغاء الاعتقال الإداري.
أكدت مسؤولة عسكرية أميركية أن النشاط البحري العسكري لروسيا في أوروبا تجاوز المستويات التي شهدتها الحرب الباردة.
واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهود تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة باليمن، ودشنت مشاريعها الإنمائية في محافظة لحج