تعرَّف على الشرطي الذي فقد حياته وهو يواجه انتحاري الإسكندرية

واجه شرطي يدعى عماد الركايبي وتصدى بجسده للانتحاري، وقام بمنعه من دخول الكاتدرائية التي يتواجد بها البابا تواضروس خلال احتفالات أحد الشناعين ، في التفجير الذي استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وتداول نشطاء على الشبكات الاجتماعية اسم الشرطي القتيل الذي يُدعى عماد الركايبي.

وكان الركايبي أمام الكنيسة حينما اتجه إليها انتحاري لتفجير نفسه داخلها، قبل أن ينتبه إليه ويمنعه من الدخول، ليفجر نفسه ويقتل العشرات من بينهم الشرطي المذكور.

وقال ناشطون إن الشرطي الركايبي "هو الذي منع حصول كارثة أكبر بمنع الانتحاري من دخول الكنيسة، من خلال تصديه بجسده له".

والرائد عماد واسمه بالكامل عماد محمد لطفي عبدالمنعم الركايبي، تخرج في كلية الشرطة في العام 2001 وعمل بعدة محافظات، كما عمل بقسم شرطة الغردقة وانتقل مؤخراً لمدينة الإسكندرية، حيث عمل في قسم شرطة الرمل.