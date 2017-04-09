الكنائس المصرية و مآسي الاعتداءات الإرهابية

ارتفعت وتيرة أعمال العنف في مصر بشكل عام خلال السنوات الأربع الماضية، منذ إطاحة حكم الإخوان في يونيو 2013، وتكررت حوادث استهداف الكنائس فيها، وآخرها تفجيران استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية شمالي القاهرة اليوم،

وأهم الهجمات التي استهدفت كنائس في مصر خلال السنوات الماضية، بحسب سكاي نيوز عربية هي:

تفجير كنيسة القديسين

عشية احتفالات رأس السنة عام 2011 وقع تفجير كبير استهدف كنيسة القديسين، في منطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية، وقتل خلاله 23 شخصاً وأصيب 97 بحسب مصارد رسمية.

حادث كنيسة الوراق

أطلق مسلحون متشددون النار على حفل زفاف في منطقة الوراق بالقاهرة، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص، وذلك في شهر أكتوبر 2013.

تفجير الكنيسة البطرسية

في ديسمبر الماضي فجر مهاجم انتحاري نفسه في قاعة للصلاة بالكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة، موقعا 25 قتيلا أغلبهم من النساء والأطفال وعشرات المصابين.

تفجير كنيسة مار جرجس

في يوم احتفال المسيحيين في مصر بأحد السعف، استهدف تفجير كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا أثناء الصلاة، مما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

تفجير الكاتدرائية المرقسية

بعد ساعات من تفجير طنطا، وقع استهداف جديد لكنيسة بالإسكندرية، حيث وقع انفجار أمام الكاتدرائية المرقسية وأدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.