الإمارات تؤيد الضربة الاميركية العسكرية ضد النظام السوري

أعربت دولة الامارات العربية المتحدة عن تاييدها الكامل للعمليات العسكرية الأميركية على أهداف عسكرية في سوريا، والتي جاءت ردًا على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمائية ضد المدنيين الأبرياء وأودت بحياة العشرات منهم بينهم أطفال ونساء ، والتي تأتي استمرارًا للجرائم البشعة التي يرتكبها هذا النظام منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق في انتهاك فاضح للمواثيق الدولية والانسانية .

وحمل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية النظام السوري مسؤولية ما ال اليه الوضع السوري .

، كما نوه معاليه بهذا القرار الشجاع والحكيم الذي يؤكد حكمة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يبرز ويعزز مكانة الولايات المتحدة بعد تقاعس مجلس الامن الدولي عن اداء دوره في حماية السلم والامن الدوليين ويجسد تصميم الرئيس الامريكي على الرد الحاسم على جرائم هذا النظام تجاه شعبه وايقافه عند حده .