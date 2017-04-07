في أول تصرح بعد ضرب سوريا ترامب: واشنطن انتصرت للعدالة

في أول تصريح له بعد الضربة التي وجهتها القوات الأميركية للقاعدة الجوية في مطار سوري ، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أمر بالضربة العسكرية على المطار الذي شنت منه الطائرات القصف الكيماوي على خان شيخون في حمص، مضيفا أن الولايات المتحدة انتصرت للعدالة.

وأكد ترامب أن الرئيس السوري بشار الأسد استخدم غاز الأعصاب المميت لقتل رجال ونساء وأطفال عزّل."

وقال الرئيس الأميركي في كلمة له بعد تنفيذ الضربات: "أدعو الأمم المتحضرة للسعي لإنهاء الذبح وسفك الدماء في سوريا."

وأكد ترامب أن الضربات على سوريا تصب في "مصلحة الأمن القومي" للولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون هناك جدل حول استخدام سوريا لأسلحة كيماوية محظورة.

وأشار إلى أنه فشلت محاولات سابقة استمرت لسنوات لتغيير سلوك الأسد، مضيفا أن أميركا انتصرت للعدالة.