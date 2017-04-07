حرب شوارع في ميدي اليمنية

سيطرت قوات الشرعية اليمنية على معظم أحياء مدينة ميدي شمال غربي محافظة حجة الحدودية، وتمكنت من دحر عناصر الميليشيات الانقلابية من المباني الحكومية، في وسط المدينة التي تشهد حرب شوارع، تمكنت فيها قوات الشرعية من السيطرة على تلة القارع وأجزاء واسعة من تلة الرادار.

وكثف طيران التحالف العربي قصفه لمواقع ميليشيات الانقلابيين في عدد من المحافظات اليمنية، وسقط 12 قتيلاً من المتمردين في غارات استهدفت معسكر خالد بمديرية موزع غربي تعز.

وجدد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان موقف السعودية ودول التحالف العربي الداعم والثابت خلف الشرعية في اليمن. وشدد الأمير محمد على أن اليمن هو العمق الاستراتيجي للأمة العربية، مشيراً، خلال لقائه كبار مشايخ اليمن ووجهائه، إلى أن الخطأ الرئيس الذي وقع فيه الأعداء محاولاتهم مسّ عمق العرب المتمثل في اليمن، لافتاً إلى التجاوب والاستنفار العربيين الكبيرين اللذين حدثا لمناصرة الأشقاء في اليمن، وعدّهما أمراً طبيعياً، لأن العرب لا يمكنهم السكوت إزاء تهديد اليمن.

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