عائلات سورية تتوجه لأميركا بعد وقف قرار ترامب

غادرت عائلات سورية الأحد مطارَ بيروت الدولي، في طريقها إلى الولايات المتحدة، بعد تعليق القضاء الأميركي العملَ بقرار الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول الأراضي الأميركية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن "شركات الطيران العاملة في المطار بدأت اعتباراً من الأحد بالسماح لرعايا الدول السبع... بالتوجه إلى الولايات المتحدة، على متن رحلات الشركات الوطنية والعربية والأجنبية، تطبيقاً لقوانين السفر العالمية".

وأضافت: "غادر بيروت عددٌ من العائلات السورية الحاملة لوثائق رسمية، تخول لها دخول الأراضي الأميركية، متوجهة إلى هناك عن طريق بعض الدول الأوروبية والعربية".

وأكد مصدر في شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية لفرانس برس استئناف السماح لمواطني الدول السبع بالسفر إلى الولايات المتحدة.

يشار إلى عدم وجود رحلات مباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. ونتيجة الحرب والعقوبات الغربية على سوريا يختار غالبية السوريين السفر إلى الخارج عن طريق بيروت.