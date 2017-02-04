واشنطن تعطي الضوء الأخضر للاستيطان الإسرائيلي

اعتبر مسؤولون فلسطينيون الموقف الصادر عن البيت الابيض بشأن الاستيطان «غير مقبول وغير واضح» ويعطي ضوءاً أخضر لإسرائيل لمواصلة البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، في تعارض مع السياسة التي اعتمدتها الإدارة الأميركية تاريخياً، في وقت أبدى مسؤولون إسرائيليون ارتياحهم إزاء البيان الأميركي.

واعتبر البيت الأبيض الخميس أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن «ألا يكون عاملاً مساعداً» في حل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، ورأى أن «المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام».

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي «البيان الأميركي الجديد جاء لإضعاف موقف الإدارة الأميركية السابقة التي اعتبرت الاستيطان غير شرعي ويتناقض مع عملية السلام».

وبالتزامن رحب مسؤولون إسرائيليون ببيان للبيت الأبيض بشأن المستوطنات معتبرين أنه يتغاضى عن البناء في الكتل الاستيطانية القائمة وليس تلميحاً إلى كبح البناء الذي أغضب الفلسطينيين ودولا أوروبية. إلى ذلك،أصيب فتى فلسطيني بنيران جيش الاحتلال مساء أمس على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط غزة.