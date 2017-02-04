قرقاش: المكابرة الإيرانية أجّجت المشهد الإقليمي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سياسات المكابرة الإيرانية والتدخل في الشؤون العربية، هي التي أججت المشهد الإقليمي، داعياً إياها إلى التوقف عن التدخل في شؤون المنطقة، معتبراً أن سياسة المواجهة ليست في مصلحة إيران والمنطقة.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حول التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران نتيجة السياسات الإيرانية التدخلية في المنطقة والعالم، إن «المنطق يحتم أن تتوقف إيران عن التدخل العابث في الشأن العربي، وأن تتعامل إيجابياً مع المبادرة الخليجية للحوار القائم على أسس راسخة واضحة».

تغيير النهج

وأضاف معاليه أن «هذه الأسس أساسها احترام السيادة بعدم التدخل في الشأن الداخلي والتوقف عن تصدير الثورة والاعتراف بمبدأ المواطنة والانتماء للدولة الوطنية».

وتابع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية تغريداته قائلاً: «ليس من مصلحة إيران والمنطقة سياسة المواجهة مع واشنطن التي نراها تتبلور أمامنا، وتغيير النهج الإيراني الإقليمي أساسي في هذه الفترة». وأردف معاليه: «سياسات المكابرة الإيرانية والتدخل في الشؤون العربية هي التي أججت المشهد الإقليمي، والحل ليس في التصعيد، بل في احترام الجار وعقلانية التوجه».

توتر متزايد

وتأتي تغريدات وزير الدولة للشؤون الخارجية في وقت تزداد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها طهران، ما زاد المخاوف من أن تطور من برنامجها النووي من جهة، ومن جهة أخرى تدخلها في شؤون دول المنطقة ودعمها للانقلابيين الحوثيين في اليمن، من خلال تزويديهم بالأسلحة والعتاد، وتحريضهم على العنف وتمديد الحرب في اليمن.