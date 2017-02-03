قرقاش: ليس من مصلحة إيران والمنطقة سياسة المواجهة مع واشنطن

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم الجمعة، إن "المنطق يحتم أن تتوقف إيران عن التدخل العابث في الشأن العربي".

واضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "المنطق يحتم أن تتوقف إيران عن التدخل العابث في الشأن العربي وأن تتعامل إيجابياً مع المبادرة الخليجية للحوار القائم على أسس راسخة واضحة".

وتابع : "هذه الأسس أساسها احترام السيادة بعدم التدخل في الشأن الداخلي والتوقف عن تصدير الثورة والاعتراف بمبدأ المواطنة والانتماء للدولة الوطنية".

وأشار إلى أنه "ليس من مصلحة إيران والمنطقة سياسة المواجهة مع واشنطن التي نراها تتبلور أمامنا، وتغيير النهج الإيراني الإقليمي أساسي في هذه الفترة".

وأضاف: "سياسات المكابرة الإيرانية والتدخل في الشؤون العربية هي التي أججت المشهد الإقليمي، والحل ليس في التصعيد بل في احترام الجار وعقلانية التوجه".