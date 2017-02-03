قلق «وزاري» عربي من تأجيج إيران الطائفية

عقد الاجتماع الوزاري الرابع للجنة الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، المنبثقة عن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش اجتماعات الخلوة الوزارية العربية الثانية التي تستضيفها أبوظبي.

شارك في الاجتماع كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتداولت اللجنة الرباعية في اجتماعها، التطورات الأخيرة في مسار العلاقات بين الدول العربية وإيران، وعبرت عن بالغ قلقها من استمرار إيران في التدخل في الشأن العربي، والقلق المستمر لدول الجامعة العربية من عدم استجابة إيران بالكف عن التدخلات التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض أي إمكانية لبناء الثقة بين الدول العربية وإيران.

مبادرة الحوار

وثمنت اللجنة مبادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار مع إيران، والتي تضمنها خطاب أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ودعت إلى استجابة إيجابية من إيران لهذه المبادرة، لإرساء قواعد جديدة في تعامل إيران مع العالم العربي، ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ تجاه التأجيج الطائفي الذي تسببه التدخلات الإيرانية في سوريا والعراق ولبنان، وما نتج عنه من حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة واستمرار الأزمات وتقويض المساعي الدولية والإقليمية لوضع حد لها عبر الطرق السلمية التي تنص عليها القرارات الأممية ذات الصلة.

وأشارت اللجنة إلى الخروقات الإيرانية للقرار الأممي 2216 بشأن اليمن، عبر توريدها للأسلحة والمعدات للانقلابيين، وشددت على أن هذا التجاوز تقويض للشرعية الدولية وللمساعي الأممية لحل الأزمة اليمنية بالطرق السلمية، وتناقض مع مقتضيات العلاقات الودية بين الدول.

وأكدت اللجنة الرباعية دعمها لمملكة البحرين بشأن الإجراءات التي تقوم بها لحفظ أمنها واستقرارها.. وطالبت الجمهورية الإيرانية بالكف عن هذه التدخلات، وحثتها على إعادة النظر في سياستها تجاه دول المنطقة، ومراعاة مبادئ حسن الجوار والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والذي من شأنه زعزعة الاستقرار والأمن والسلام، وضرورة احترام إيران للسيادة الوطنية لدول الجوار العربي التزاماً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.