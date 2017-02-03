عبدالله بن زايد يلتقي المخلافي ويؤكد التزام الإمارات بدعم الشرعية

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الموقف التاريخي لدولة الإمارات تجاه دعم اليمن الشقيق وشعبه، والتزامها الداعم للشرعية، بما يكفل عودة الأمن والاستقرار إليه وصون سيادته ووحدته.. مشدداً في الوقت نفسه على متانة العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، عبدالملك عبدالجليل المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليمن.

وتم خلال اللقاء مناقشة الأحداث والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا على الساحة اليمنية.

من جانبه، أعرب عبدالملك المخلافي، عن تقديره لدور دولة الإمارات الداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية، ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً العلاقات الأخوية المتينة التي تربط دولة الإمارات والجمهورية اليمنية.

حضر اللقاء سالم خليفة الغفلي سفير دولة الإمارات في اليمن وفارس محمد المزروعي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية.