طفلات يمنيات في حالة بائسة ضمن مخيم مؤقت على أطراف صعدة، حيث أدى سوء إدارة الحوثي للمنطقة إلى انهيار الخدمات
طفلات يمنيات في حالة بائسة ضمن مخيم مؤقت على أطراف صعدة، حيث أدى سوء إدارة الحوثي للمنطقة إلى انهيار الخدمات
استدعت وزارة الخارجية أمس القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي وسلمه مذكرة احتجاج حول تزويد إيران بطريقة غير مشروعة أسلحة لميليشيات الانقلاب في اليمن، فيما ثمن الناطق باسم الحكومة اليمنية في تصريح لـ«البيان» التحرك الإماراتي داعياً الدول العربية والإسلامية إلى خطوات مماثلة.
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الموقف التاريخي لدولة الإمارات تجاه دعم اليمن الشقيق وشعبه، والتزامها الداعم للشرعية، بما يكفل عودة الأمن والاستقرار إليه وصون سيادته ووحدته.. مشدداً في الوقت نفسه على متانة العلاقات بين البلدين.
أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصورة مفاجئة مكالمة أجراها الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول، منتقداً اتفاقاً أبرمته السلطات الأسترالية مع إدارة سلفه باراك أوباما لاستقبال لاجئين في الولايات المتحدة.
أكد منتدى التعاون العربي الروسي ضرورة تعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية في إطار احترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية..
عقد الاجتماع الوزاري الرابع للجنة الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، المنبثقة عن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش اجتماعات الخلوة الوزارية العربية الثانية التي تستضيفها أبوظبي.
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران والذي تم إبان إدارة سلفه باراك أوباما، متهماً الرئيس الأميركي السابق بأنه ألقى طوق النجاة لطهران التي كانت على شفا الانهيار..
ذكرت مصادر أميركية مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تريد تعديل وإعادة تسمية برنامج للحكومة الأميركية، يهدف إلى مكافحة كل الأفكار التي تشجع على العنف حتى يركز فقط على التطرف الإسلامي.
أعلن النظام السوري، توسيع عملياته ضد تنظيم داعش شرقي حلب، وانتزاعه 32 بلــدة، وفيما شنّ مقاتلو التنظيم هجوماً كبيراً على مطار الستين في ريف دمشق، أكّدت قوات النـــظام إحباطها الهجوم وتكبيد الإرهابيين خسائر فادحة.
شكّلت القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمنع دخول مواطني سبع دول معظم سكانها من المسلمين، صدمة للأميركيين والعالم، وبدأت الأسئلة تثار حول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الأمور بعد هذه القرارات.
تحرص مصر على استغلال الفرص المختلفة من أجل تأكيد الرغبة في العودة القوية إلى أفريقيا، وتعزيز سبل التعاون مع دول القارة حول مختلف القطاعات في ضوء العوامل الجغرافية والعلاقات الممتدة بين مصر ودول القارة..
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مرسوماً يقضي بإقالة 16 جنرالاً يشغلون مناصب بارزة، فيما وصل إلى بوادبست في زيارة التقى فيها برئيس الوزراء فيكتور اوربان وهو أحد أبرز حلفائه الأوروبيين.
إذا كان وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي السابق جون ماكالوم يؤمن بأن احتضان اللاجئين السوريين مشروع لكل الكنديين، فإن تعيين رئيس حكومة كندا جاستن ترودو لأحمد حسين الصومالي الأصل خلفاً له..