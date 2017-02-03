تكاليف هائلة

قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا بيير كرهينبول، إنّ الحصار المفروض على غزة له تكلفة عالية على كافة المستويات للاجئين الفلسطينيين وسكان القطاع.

وأضاف كرهينبول، لا أحد يريد لغزة أن تعيش حرباً أخرى لأنّ التكاليف الإنسانية غير محتملة، وسكان غزة مواطنون في هذا العالم ولهم حقوق يجب احترامها، محذراً من استمرار الأوضاع وتدهور الأوضاع الحياتية والنفسية للسكان. ولفت مفوض الاونروا إلى أنّ مشكلة المياه خطيرة للغاية، وأنّ سؤالاً كبيراً يطرح نفسه وهو هل ستكون في غزة مياه آمنة وصالحة للشرب خلال السنوات الثلاث القادمة حتى 2020 أم لا؟

توتر وتحذيرات

قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس، إن حالة من التوتر تسود سجني نفحة والنقب الإسرائيليين، وسط تحذيرات بشأن استمرار الإجراءات العقابية بحق الأسرى الفلسطينيين. وأوضح النادي في بيان، أن سجن نفحة سادته حالة من التوتر إثر قمع الأسرى في السجن. وأضاف أن الأسير الذي أقدم على طعن أحد السجانين نفذ عمليته رداً على إجراءات التفتيش المذلة التي يتعرض لها الأسرى من قبل إدارة السجون. وبشأن سجن النقب، أكّد النادي أنّ حالة التوتر انتقلت إليه بعد إبلاغ الأسرى من قبل إدارة السجون أنّ اقتحاماً كبيراً ستنفذه قوات القمع. وحذر النادي مما يجري في سجون الاحتلال، مؤكداً أن استمرار الإجراءات العقابية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في السجون.رام الله ــ وكالات

حق العودة

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم لا يمكن التفريط به. وذكر مصدر رسمي لبناني أن تصريح الحريري جاء خلال رعايته أمس في السراي الحكومي في بيروت، حفل إطلاق مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

وأضاف الحريري أركز على أن اللبنانيين يؤكدون على أن حق العودة هو حق لا يمكن التفريط به، ويجب أن يتحقق، من المهم أن يخدم هذا العمل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وأن يرى العالم بأجمعه حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، مردفاً: وجود الفلسطينيين في لبنان مرحب به، ولكن هذا العمل يؤكد على حق العودة إلى بلادهم، هناك مغتصب في الأراضي الفلسطينية، وهو إسرائيل، ونرى نتيجة أعماله اليوم. بيروت - د.ب.أ