التحالف يدمر منصات صواريخ باليستية قرب صنعاء

دمرت مقاتلات التحالف العربي منصات عدة لإطلاق الصواريخ الباليستية في غرب صنعاء، فضلاً عن غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وثكنات ومعسكرات وتجمعات لمسلحي ميليشيات الانقلاب في محافظات الحديدة وتعز والجوف وحجة، فيما تعرض المتمردون الحوثيون لمحرقة جديدة على الحدود مع السعودية قتل خلالها العشرات.

وحسب مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية الشرعية، فإن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 12 غارة جوية على موقع الكسارة في منطقة همدان غرب صنعاء، مستهدفة منصات عدة لإطلاق الصواريخ الباليستية كان الانقلابيون خبأوها في المنطقة بعد نقلها من معسكراتها الأصلية في منطقة فج عطان بالعاصمة صنعاء. وذكرت المصادر أن الغارات الجوية استهدفت أيضاً موقع أنجر العسكري المطل على وادي ظهر، بعد نقل هذه الأسلحة من معسكري الاستقبال والغوش.

حرض وميدي

في غضون ذلك، أكدت القوات المسلحة اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 37 من المسلحين الحوثيين وحلفائهم في محافظة حجة قرب الحدود مع السعودية، في محرقة جديدة يتعرض لها هؤلاء عند مهاجمتهم الشريط الحدودي. ووفقاً لما ذكره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن المعارك تتواصل لليوم الثالث على التوالي في محاور عدة بجبهتي حرض وميدي الحدوديتين، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، وقصف مدفعي. وأوضح المركز أن المعارك والغارات، أسفرت عن مقتل وإصابة 37 عنصراً من المسلحين الحوثيين، بينهم قائد ميداني كبير، في حين قتل ستة من منتسبي القوات المسلحة، كما تم تدمير خمس عربات عسكرية ومدفع بي 10 وآخر 130 و155.

«الرمح الذهبي»

وعلى الساحل الغربي لمحافظة تعز وضمن عملية «الرمح الذهبي» التي تتصدرها القوات المسلحة الإماراتية، أعلن الجيش اليمني عن تخصيص ممر آمن للمدنيين في الجهة الشمالية لمدينة المخا، وطلب منهم مغادرة ذلك الحي الذي يتمركز فيه القناصة الحوثيون، ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية. وقالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة توغلت داخل الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة المخا الساحلية وتقدمت في قلب المدينة، فيما يستمر الانقلابيون في التمركز على أسطح المنازل وفي داخل الأحياء السكنية.

غارات الحديدة

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف بعشرات الغارات العنيفة، مواقع عسكرية في مدينة الحديدة وضواحيها، طالت معسكر الدفاع الساحلي والكلية البحرية ومطار المدينة ومنزل نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر الذي حوله الحوثيون إلى مخزن للأسلحة والوقود. كما استهدفت معسكر الحرس الجمهوري بمنطقة كيلو 16 شرق المدينة، بالتزامن مع استهداف مقاتلات التحالف مواقع الميليشيات في المدينة ومعسكر خالد بن الوليد بغارات جوية عدة.

وبمساندة من بوارج التحالف، استهدفت المقاتلات موقع رأس كثيب العسكري، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الأماكن المستهدفة، كما قصفت مواقع أخرى بالقرب من ميناءي الصليف ورأس عيسى.

قصف مخيم

استهدفت الميليشيات الانقلابية مخيم الخانق للنازحين في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء بقذائف عدة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من النازحين، بينهم نساء وأطفال.

نهم

اعترضت منظومة الدفاع الجوي، خمسة صواريخ أطلتقها الميليشيات على مواقع القوات المسلحة في المخا وذوباب. وأوضح مصدر عسكري أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت صاروخي كاتيوشا أطلقتها الميليشيات من منطقة يختل، على مواقع القوات المسلحة في معسكر الدفاع الجوي، وصاروخاً قصير المدى في منطقة الخضراء جنوبي مديرية المخا. كما اعترضت المنظومة صاروخين قصيري المدى قرب مواقع القوات المسلحة بمنطقة العمري وسط ذوباب، أُطلقا من معسكر خالد بن الوليد.

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أعلنت القوات المسلحة اليمنية مصرع أحد القادة الميدانيين للمسلحين الحوثيين وعدد من مرافقيه، في قصف مدفعي استهدف مواقعهم في منطقة القتب بمديرية نهم شرق صنعاء. وطبقاً للمصادر، أدى القصف المدفعي إلى تدمير سيارة عسكرية على متنها القيادي محمد علي الشامي وعدد من مرافقيه، فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات داعمة لهجوم القوات الحكومية على مواقع الانقلابيين.