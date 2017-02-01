قرقاش رداً على تطاول الربيعي:أنت أداة طائفية والإمارات شامخة كالجبال

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تطاول موفق الربيعي المستشار الأمني السابق في العراق، على دولة الإمارات لا يؤثر فيها لأنها كالجبال الشامخة، أما هو فيبقى أداة لمشروع طائفي.

وقال معاليه عبر «تويتر»: «موفق الربيعي، المتطاول على الإمارات في قناة CNN، نذكره أنه يبقى أحد أدوات المشروع الطائفي الذي فتت العراق وأدخله في دوامة العنف والإرهاب».

وأضاف «ننصح الربيعي بالتالي: دافع عن موقفك وبلدك وتوجهاتك، ولكن لا ترمي الجبال الشامخة والأشجار المثمرة بأحجار حقدك وفشلك». وفي موضوع آخر قال د. قرقاش إن «التلفيق الإعلامي الذي يستهدف العلاقة الإماراتية السعودية سمج، ومحسوب على جماعة الإخوان وإيران»، مضيفاً «نزداد تصميماً بأن يبقى التحالف سداً عربياً صلباً».

وأضاف أنه «من الضروري أن تتحرى القنوات الإعلامية المستقلة مصدر الأخبار الكاذبة، وستكتشف دور الإخوان وإيران في محاولة استهداف المشاريع العربية الناجحة».